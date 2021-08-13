近日台美根據今年3月簽訂的海巡合作備忘錄，招開了首次工作小組會議。大陸國台辦發言人馬曉光今天（13日）發布「答記者問」，呼籲美方停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，並警告民進黨當局不要勾連外部勢力，謀「獨」拒統。

馬曉光表示，大陸方面堅決反對美方與台灣簽署任何具有主權意涵的協議或進行有關活動。中方敦促美方在台灣問題上切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

馬曉光警告，民進黨當局勾連外部勢力，謀「獨」拒統，只會把台灣推向災難。

美國之音報導，美國與台灣首次舉行海巡工作小組會議，增加雙方溝通，建立合作並分享訊息。美國在台協會（AIT）和台灣外交部11日宣布了這個消息，表示這次會議是依據雙方今年3月25日簽署的「台美設立海巡工作小組了解備忘錄」而召開的。

外交部在宣布這個消息時說，台灣海巡署和美國海岸警衛隊在本次視頻會議上就海上執法、打擊「非法、未報告及不受規範」的漁業活動以及聯合海上搜救等議題深入交換了意見。雙方同意「台美海巡工作小組」未來將定期召開會議，就公共關切的海事議題進行協調，以強化美台合作應對區域海事挑戰的能力。

外交部表示，在全球面對的挑戰日益複雜之際，美台加強海事領域的合作，不僅代表美台關係進一步深化及擴大雙邊合作關係，更展現雙方共同協作採取具體行動，促進區域和平穩定。台灣政府願與美國等理念相近的國家持續推動海巡及其它海事議題的國際合作，捍衛自由、開放且以規則為基礎的國際海事秩序。

美國在台協會在宣布這個消息時指出，「美國支持台灣對全球性關切議題的有意義參與及貢獻，包括海事安保與安全，以及建立網絡以促進海事執法資訊的交換及國際合作。」