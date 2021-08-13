櫃檯買賣中心「櫃買市場業績發表會」將於8月17日、18日及20日推出「智慧科技」、「富櫃200(一)」及「電子資訊」主題發表會，邀請臺慶科(3357)、邑昇(5291)、聖暉(5536)、穩懋(3105)、信驊(5274)、智冠(5478)、岳豐(6220)、天正國際(6654)及叡揚(6752)參與。

櫃買中心表示，因應政府六大核心戰略產業推動方案，以智慧科技為基礎，持續推動產業創新，8月17日特別邀請3家「智慧科技」相關領域之公司，包括：專業電感廠臺慶科、PCB製造廠邑昇及無塵室機電工程大廠聖暉公司經營團隊線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

為利投資人瞭解富櫃200指數成分股中的優質上櫃公司，8月18日推出「富櫃200(一)」主題，邀請砷化鎵晶圓代工大廠穩懋、伺服器遠端管理晶片廠信驊及遊戲大廠智冠等3家公司經營團隊；此外，櫃買市場最大族群為電子產業，8月20日邀請「電子資訊」相關領域之公司，包括：專業連接線束廠岳豐、自動化檢測包裝設備廠天正國際及資訊軟體服務銷售公司叡揚等公司經營團隊線上直播說明。