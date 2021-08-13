根據媒體報導，阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）今天宣布拿下阿富汗第2和第3大城。與此同時，美國和英國表示將派兵數千人赴阿富汗，協助大使館人員撤離。

「紐約時報」指出，塔利班奪下南部重鎮大城坎達哈（Kandahar）與經濟、文化樞紐赫拉特（Herat）後，阿富汗只剩包括首都喀布爾在內的4座大城還握於政府軍之手，但當中2座也已被塔利班包圍。

過去一週連連攻城拔寨讓塔利班已做好進犯首都的態勢，部分美國官員擔心喀布爾恐最快1個月淪陷。目前阿富汗全國400多個行政區已大半淪入塔利班，隨著坎達哈與赫拉特陷落，被塔利班攻下的省會已達13座，包括喀布爾南方的加茲尼（Ghazni）與西北部重要省會瑙堡（Qala-e-Naw）。

政府軍在坎達哈與赫拉特都布有重兵，兩地都發生好幾週激戰，但阿富汗政府軍益發兵敗如山倒，官兵與警察不戰而走的報導頻傳，甚至倒戈相向。

紐時指出，拿下坎達哈對塔利班意義特殊，除坎達哈是阿富汗南部的經濟樞紐外，更是1990年代塔利班的發跡地，塔利班1996到2001年執政期間的首都就定在坎達哈，即便阿富汗尚未全境陷落，塔利班都可藉奪下坎達哈宣告重新上台。

路透社認為，塔利班占領阿富汗第2大城坎達哈（Kandahar）和第3大城赫拉特（Herat），代表他們自5月開始攻城掠地以來的兩大軍事勝利。

半島電視台（Al Jazeera）引述塔利班發言人表示，大城失守顯示塔利班深得阿富汗民心。

美國國務院表示，國務卿布林肯（Antony Blinken ）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天和阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）通話時表示，美國「仍然投入維持阿富汗安全和穩定」，也說美國致力支持透過政治解決方案化解衝突。

為因應塔利班迅速且猛烈進逼，美國國防部表示，將在48小時內增派約3000名美軍，協助撤離使館人員。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示預計未來幾週將縮編，只讓核心人員派駐阿富汗，還說大使館不會關閉。但一名知情人士透露，不能保證大使館會持續開放。

國務院也表示會加快為曾協助美方的阿富汗人員安排「特殊移民簽證」（Special Immigrant Visas）班機。

英國今天也表示，將派兵600人前往協助撤僑等事宜。

聯合國警告，塔利班攻勢抵達阿富汗首都喀布爾的話，「將對平民帶來災難性影響」；美國和德國敦促所有公民立即離開阿富汗。

而在卡達，參與阿富汗談判事宜的國際特使要求加速和平進程，將此視為「極緊迫情事」，並呼籲塔利班立即停止對各城市攻擊。