塔利班宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國（Islamic Emirate of Afghanistan）

塔利班15日在占領阿富汗首都喀布爾後不到1星期，發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）19日就在推特（Twitter）上宣布，成立阿富汗伊斯蘭酋長國（Islamic Emirate of Afghanistan）。

他還強調，阿富汗伊斯蘭酋長國的建立，是英國放棄對阿富汗控制的102年後。而8月19日是阿富汗的國慶日，紀念阿富汗從英國的統治下獨立出來。阿富汗是1919年8月19日獲得獨立，從此年年都要慶祝獨立日。

而據《華盛頓郵報》（The Washington Post）19日報導，在塔利班一名高級成員排除了實施民主制度後，他們很可能會用上次執政時差不多的制度來統治阿富汗。

塔利班（Taliban）高層指揮官哈希米（Waheedullah Hashimi）說，政府可能會在伊斯蘭教律法（Sharia law）下，採執政委員會形式，由塔利班現任領導人艾昆薩達（Haibatullah Akhundzada）全權統治。而他的角色類似總統，地位在執政委員會之上。

له انګریزي ښکیلاک نه د هیواد د خپلواکي د یوسل او دویمې کلیزې په مناسبت د افغانستان إسلامي امارت اعلامیهhttps://t.co/HfZUIHnCJp pic.twitter.com/jQViMYERpW — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 19 2021

「根本不會有民主制度，因為那在我們國家毫無基礎，」哈希米說，「我們不會在阿富汗討論該採用哪種政治制度，因為那很明確，是伊斯蘭教律法——就是這樣。」

塔利班對伊斯蘭教律法的解釋特別嚴格，其中強調，女權會在宗教法典的框架下獲得尊重。而哈希米告訴路透，像婦女能穿甚麼之類的問題，將由伊斯蘭學者委員會決定。

此外，據CNN新聞網19日報導，塔利班以驚人的速度掌政，在全阿富汗各地引發很大的恐懼。上次塔利班執政時，壓迫了數百萬阿富汗人，這次百姓正焦慮地適應激進組織掌政下的生活。

事實上，塔利班在1996—2001年間掌政時期，殘酷的鞭打，行截肢刑和公開處決都很常見。而女性大都只能在家，無論是女性通姦、同性戀，或是排拒伊斯蘭教等犯法行為，都要被處死。