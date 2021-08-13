炎亞綸（吳庚霖）劇中飾演人氣巨星淪街頭發傳單感受劇中寫實殘酷 。（絡思本娛樂製作提供）

邪教犯罪影集《我願意》13號星期五震撼公開國際英文版海報 。（絡思本娛樂製作提供）

邪教犯罪影集《我願意》繼入選歐洲最大劇集展「法國里爾SERIES MANIA」並將於8／30至9／1在法國世界首映。今13日星期五，這個西方迷信不幸的一天，該劇公布國際版海報，並首次公開劇中「希格瑪教」的特殊手勢，以及非常具有代表性的關鍵符號 “ Σ ” (Sigma)，向全球散佈令人不寒而慄的氛圍。

該款海報由電影《刺客聶隱娘》、《江湖無難事》、《破風》，享譽華語電影圈的知名設計師陳世川操刀，設計上運用手勢動作與一隻像在凝視深淵的大眼睛。仔細看底圖押上類似唐卡或卷軸類的畫風，來自劇中場景的設計，描繪出一個未知的世界，強大的神秘感令人不寒而慄。

陳世川表示，這次為影集《我願意》量身打造全新國際版海報，是他未曾嘗試過的美學風格作品，神秘、懸疑的氛圍與充滿符號的詭譎元素，引發無盡的好奇和想像空間。

近年在類型劇上有出色表現，曾任《火神的眼淚》的美術指導鄭予舜，此次擔任《我願意》美術指導。他表示，「在這個故事裡幸福慈光動力會背後的希格瑪教崇尚大自然，對於一個神秘且可能已有悠久歷史的教派，背後應有個更宏觀、無法企及的世界，所以才試著追尋，想在裡面找答案，裡面至高的存在正注視著尋找答案的我們，答案也可能正是被注視著的我們自己。」

金鐘視帝姚淳耀為符合教主樣貌，為戲首次嘗試接了近100公分的長髮，他先在髮廊接髮4小時，又花4小時進行修整，他說：「剛接髮時，接髮處會拉扯到頭髮，睡覺沒辦法好好睡，約一週後開始習慣，很自然地可透過長髮造型，進入角色更多面向。」

炎亞綸（吳庚霖）飾演人氣巨星，被姚淳耀吸收為教徒後，放下大明星身段到街頭巷弄發放宣導傳單，被迫去接受現實與感受生活的混亂。炎亞綸坦言，該劇帶有現實殘酷，「很幸運碰到這樣的劇本，從詮釋過程感受到角色挫折與甜蜜點，是相當過癮的一次演出經驗」。