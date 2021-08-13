大陸《新民晚報》官方帳號13日報導，據江蘇省紀委監委消息：經江蘇省委批准，江蘇省紀委監委對揚州市疫情防控不力問題進行調查，對有關黨員、幹部失職失責問題進行處理。

通報如下：

陳鍇竑，揚州市委常委、常務副市長、市疫情防控工作指揮部負責常務工作的副總指揮，貫徹落實中央和省委省政府關於疫情防控決策部署不到位，履行疫情防控管理監督職責不力，給予其黨內警告處分。

余珽，揚州市副市長，貫徹落實中央和省委省政府關於疫情防控決策部署不到位，履行疫情防控管理監督職責不力，給予其政務記大過處分。

錢峰，揚州市邗江區區委書記，落實常態化疫情防控機制不到位，履行疫情防控管理監督職責不力，給予其黨內嚴重警告處分，免去其邗江區區委書記職務。

朱勇，揚州市廣陵區區委書記，落實常態化疫情防控機制不到位，履行疫情防控管理監督職責不力，給予其黨內嚴重警告處分，免去其廣陵區區委書記職務。