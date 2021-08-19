WTO商品貿易指數創新高 疫情仍是最大威脅 22:112021/08/19 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界貿易組織（WTO）近日公布，在整體經濟脫離疫情陰霾並加速復甦影響下，全球商品貿易指數攀升至110.4點，創下2016年7月有此數據以來新高。但WTO提醒，全球商品貿易成長速度開始放緩、恐已觸頂，疫情仍是貿易前景最大威脅，其他風險包括區域發展失衡與窮國疫苗接種速度太慢等。 國際油價跌的很有感 都是疫情造成的錯 本土＋6 陸疫情趨緩 南京機場重啟 #全球 #WTO #貿易 #疫情 #最大威脅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北今新增1例 陪家人就醫採檢確診 15:122021/08/19 生活 賴清德呼籲 全力發展再生能源 04:102021/08/19 財經要聞 疫情緊急抽考 22縣市共創抗疫戰績 10:002021/08/19 生活 《金融》Vpon：疫情助攻 兩家純網銀市占率起飛 12:512021/08/19 財經 疫情助長家居熱潮 IKEA推低價目錄 台隆公布疫後黑馬 18:302021/08/19 寶島 《金融》詭譎疫情燃起「趨勢主題」投資潮 富達點出4大關鍵 09:272021/08/19 財經 疫情降溫泛舟正熱 部花行動醫療站進駐秀姑巒溪 14:332021/08/19 寶島 美初領失業救濟人數 創疫情爆發後新低 21:462021/08/19 財經 「婚桌只能坐5人」傷腦筋 大淵坦言因疫情取消婚禮 18:032021/08/19 娛樂 東京連兩天增逾5000例 大阪連兩天創新高紀錄 18:262021/08/19 國際 從東京奧運窺見超級變變變的數位科技 07:002021/08/19 生活 財經熱門新聞 Delta引爆美國恐慌亂象 民眾怨這東西被掃光：根本學不乖 - 財經 亞洲這國股市漲翻 專家預言：複製台灣1980金錢狂潮 - 財經 獨》台北華國大飯店10月底熄燈 原址確定都更改建 - 財經 當富翁還有機會！連41槓 威力彩下期頭獎金上看27億元 - 財經 獎金飆上21.5億元 威力彩今晚頭獎號出爐 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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