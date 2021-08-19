世界貿易組織（WTO）近日公布，在整體經濟脫離疫情陰霾並加速復甦影響下，全球商品貿易指數攀升至110.4點，創下2016年7月有此數據以來新高。但WTO提醒，全球商品貿易成長速度開始放緩、恐已觸頂，疫情仍是貿易前景最大威脅，其他風險包括區域發展失衡與窮國疫苗接種速度太慢等。