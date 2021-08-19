新北今新增1例 陪家人就醫採檢確診 15:122021/08/19 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市今新增1例。圖為新北市政府不定期派遣消毒車在市場、街道上噴灑消毒水。（資料照，羅永銘攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今新增1例，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，此例在新莊，8月18日陪家人就醫，接受陪病者採檢確診，同時也包括太太、子女都是陰性，個案感染源疫調中。 侯友宜說，面對疫情要謹慎，經常個案CT值高，陪病者感染率高，面對疫情尤其我們不敢放鬆，尤其面對Delta病毒，更要做好更嚴格管控，守住疫情，守不住更要嚴謹效率管控。 新北增1例在新莊 50多歲男感染源不明 台電群聚恐擴大 400人快篩 今增1陽性 #新北市 #疫情 #感染源 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國內9例突破性感染 都是打AZ 04:102021/08/19 焦點要聞 冰島Delta突破性感染率 接種嬌生最多 04:102021/08/19 焦點要聞 本土＋6 陸疫情趨緩 南京機場重啟 04:102021/08/19 焦點新聞 日本40地疫情擴大 估新確診逾9成為Delta變異株 09:582021/08/19 國際 中市府排除投資障礙有成 帶動就業達300人 14:052021/08/19 政治 疫苗涵蓋率逼近4成 新增2人接種AZ後死亡 14:432021/08/19 生活 新北確診＋2 花蓮親友團＋1染疫 04:102021/08/19 地方新聞 清零只差一步！今本土確診1例 另添5死 13:182021/08/19 生活 台電大樓爆群聚染疫 全棟PCR 04:102021/08/19 財經要聞 陸增46例確診 上海醫院1員工已接種疫苗仍染疫 13:182021/08/19 兩岸 疫情緊急抽考 22縣市共創抗疫戰績 10:002021/08/19 生活 生活熱門新聞 「印度神童」6度預言成真 最大動盪時間曝：未來3月要注意 - 生活 熊貓跟吳柏毅外送路口這一幕 後方汽車駕駛驚呆：電影都是真的 - 生活 一直拉血便！36歲男誤當痔瘡 醫一看「腹腔都是」：半年後亡 - 生活 「難怪綠營縣市都沒確診」 男大生曝1圖開噴：指揮中心太誇張 - 生活 全台17縣市豪大雨狂炸 這區閃電訊號超可怕 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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