新北市今新增1例，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，此例在新莊，8月18日陪家人就醫，接受陪病者採檢確診，同時也包括太太、子女都是陰性，個案感染源疫調中。

侯友宜說，面對疫情要謹慎，經常個案CT值高，陪病者感染率高，面對疫情尤其我們不敢放鬆，尤其面對Delta病毒，更要做好更嚴格管控，守住疫情，守不住更要嚴謹效率管控。