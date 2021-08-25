新北市政府推出「新北好日子愛心大平台待用餐平台」，與易福社會創新股份有限公司(eFOOOD)合作建構新北待用餐地圖網站，包括大豐有線電視、「無名氏」及國際獅子會300B2區響應合力捐款1535萬元，中華天使心身障才藝展演協會捐出45萬元餐券，目前已號召302家餐飲店家加入提供待用餐行列，新北市長侯友宜表示，未來目標要達1000家以上，讓有需求的民眾能夠獲得基本的生活需求支持。

侯友宜表示，疫情期間許多餐飲店家與家庭深受疫情影響，收入不穩定，市府團隊建置「新北好日子愛心大平台待用餐平台」，目標要號召1000家餐飲店家，每家準備200份待用餐，共可協助20萬人次有需要的民眾能獲得三餐溫飽，也可支持這群願意分享愛與溫暖的在地餐飲店家。

開業35年國民美食《玉知高華知高飯》率先響應「新北好日子愛心大平台待用餐平台」，負責人莊玉華表示，疫情期間有很多人受到影響，曾有一個身無分文的民眾想要使用發票來換一份知高飯，當下即毫不猶豫免費提供讓他能填飽肚子。

莊玉華表示，願意將市府撥付的待用餐費2萬元讓給其他更需要的店家，未來每天會提供20份待用餐(中午10份、晚上10份)，持續到年底，4個月無償提供2460份待用餐回饋當地有需要的民眾取用。

鼎上鮮涮涮屋老闆娘周靜如表示，從今年開業後隨即遇到疫情，但一定有比我們更辛苦更困難的人，自7月初就開始提供免費愛心餐給有需要的人，累積已發放近500份，在這段發放期間，有更多的善心人士主動捐贈愛心餐、高麗菜、蛋糕等資源，周靜如表示，會響應「新北好日子愛心大平台待用餐平台」，並加碼提供600份待用餐，每一份待用餐有火鍋、飯及豆漿，讓每一個來領用的人都能夠吃飽，。

新北市少年培力園主任莊宛蒨表示，5月10日剛與弘爺漢堡合作在泰山區民生路12號開設公益早餐店歡喜開幕，隨即因疫情爆發受到衝擊，生意雖然大受影響，但看到第一線醫療人員不眠不休的救人，培力園的少年們更加努力，研發專為醫護人員的套餐「法式土司組合餐」，做出1500份的餐點分別送到新北市4家醫院和快篩站讓醫護人員享用；公益早餐店店長陳亦華也表示，近期早餐店已提供400份待用餐給有需要的民眾，現在也會響應加入「新北好日子愛心大平台待用餐平台」，讓需要餐點的民眾時都能感受到少年們的用心與溫暖。

社會局長張錦麗表示，大豐有線電視股份有限公司捐出1000萬元、「無名氏」捐出400萬元、國際獅子會300B2區捐出134萬元，目前已累計1535萬元，中華天使心身障才藝展演協會捐出45萬元餐券，全數將會發放每一個響應餐飲業者2萬元待用餐費，及提供社會局服務個案領取餐券，也歡迎有意願捐助者可以直接挹注店家或持續支持好日子愛心大平台。

新北市長侯友宜表示，讓民眾在這個時間裡面需要來領待用餐，讓他們能夠在生活困苦的同時，得到一點幫助，這是一個愛的力量、善的循環。