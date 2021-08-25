世界衛生組織（WHO）官員今天說，Delta變異株已構成「實際威脅」，它強大的傳染性意味著群聚病例會迅速導致更大規模的感染。目前看來，COVID-19疫情短期內不會消失。

WHO西太平洋區域辦事處今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情通報線上記者會。

WHO西太平洋區域主任葛西健（Takeshi Kasai）說：「Delta變異株現在已經是實際的威脅，甚至我們區域內最強健的公共衛生體系都受到挑戰。Delta變異株的高傳染性意味著群聚病例會迅速導致更大規模的感染。」

他表示：「我們也看到更多家戶群聚病例。病毒一旦進入家庭中，更多家庭成員迅速被感染。這正是各國政府採取強力的早期行動實施封鎖或其他措施，以防堵傳播，避免讓緊繃的醫療能量承受更大壓力的主因。」

葛西健說，對病例數很少或沒有病例的國家來說，保持警戒更為重要。「我們持續看到一旦Delta變異株進入（國境）傳播速度有多快，以及要阻擋它有多難。」

他表示：「即便我們盡了最大的努力，現在看來很明顯，COVID-19病毒在全球不會消失。至少，短期內不會。隨著病毒四處傳播，每個國家仍處於風險中。」

葛西健預期未來可能出現兩種情境，一種是成功控制病毒擴散，降低疫情帶來的衛生和社會衝擊；另一種情境下，可能出現其他更危險的變異株，更容易傳播、導致更嚴重的病情，或現有疫苗對它們沒有效力。

他指出，為避免第2種情境發生，讓優先群體和所有民眾盡快接種疫苗至關重要。但同樣重要的是持續個人防護和公共衛生措施，以減少病毒傳播。因為越多人染疫，可能出現越多種COVID-19變異株。

WHO西太平洋區域辦事處數據顯示，截至24日，過去24小時通報確診病例數較多的西太平洋區域國家為菲律賓、馬來西亞、日本和越南。