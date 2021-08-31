行政院長蘇貞昌今天中午在臉書上發文表示，又有一批政府自購的AZ疫苗即將到貨，大約59.55萬劑，預計今天下午3點40分抵台，這是4天內的第3批疫苗到貨。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，這是我們雙邊購買的疫苗，從泰國廠運過來；目前我國簽購100萬劑AZ疫苗，連同這一批在內共到達327萬劑。

中央流行疫情指揮中心今(31)日表示，約59.5萬劑AstraZeneca疫苗預定於今日下午3時40分抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心指出，該中心於去(2020)年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已陸續到貨，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑，本次提供第七批疫苗，截至目前總計約327萬劑到貨。本次提供的疫苗為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至110年12月31日。