第8輪確定打AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，10日上午10點起開放預約，時間到12日中午12點止。接種對象為9月10日（含）前，符合已接種AZ滿10周以上的長者；以及7月19日（含）前意願登記者。

一、開放對象：

1. 9月10日(含)前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，預約接種第二劑。

2. 7月19日(含)前已意願登記選擇AZ之滿18歲至22歲民眾，預約接種第一劑。

二、預約期程：自9月10日10時至9月12日12時截止。

三、施打時程：9月15日至9月23日。

指揮中心說明，本次開放符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，包含65歲以上長者、洗腎患者及機構對象等，為利該等對象接種，避免數位落差影響，將同時請地方政府衛生局安排未於預約平臺預約者進行接種，並將需求總量批次上傳預約平臺，且開放該等對象可由地方政府衛生局持續安排接種至9月26日。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。