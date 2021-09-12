強颱璨樹報到，11日台北街頭天空出現俗稱「火燒雲」的壯麗雲彩。（羅永銘攝）

交通部航港局天然災害應變小組表示，受璨樹颱風影響，今日（12）日到上午10點共有11航線、87船班停航。另國內線取消141架次，國際暨兩岸航線取消35架次。立榮航空明（13）日取消澎湖-嘉義B7-8662。

全部停航船班包括：基隆-馬祖(1航次)、南竿-莒光(4航次)、南竿-北竿(12航次)南竿-東引(1航次)、高雄-馬公 (1航次)、布袋-馬公(4航次)、東港-小琉球(36航次)、鹽埔-小琉球(8航次)、富岡-綠島(7航次)、富岡-蘭嶼(5航次)、後壁湖-蘭嶼(8航次)。

另民航局表示，受璨樹颱風影響，今日截至上午10點，國內線取消141架次，國際暨兩岸航線取消35架次。

立榮航空表示，受璨樹颱風影響，立榮航空明（13）日除澎湖-嘉義B7-8662取消，其餘高雄、台南、嘉義、台中往返各離島航班均恢復正常起降。往返松山機場航班則將視天候狀況另行宣布。最新航班異動訊息可查詢立榮航空網站www.uniair.com.tw或APP。