美國海軍福特級航母

美國紀念9/11恐攻20周年那天，艦上有90架艦載機與直升機的「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母正在波斯灣口附近，可輕易抵達阿富汗。另一方面，還有一艘尼米茲級（Nimitz-Class）航母「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）則航向美軍最憂心的南海。同樣的，它艦上也有90架艦載機與直升機，可以在幾小時內，就回應解放軍在台灣附近，或是亞太其他區域的行動。

《富比士》（Forbes）雜誌網的評論指出，由於美國航母針對可能的威脅部署前線太頻繁，許多人或許忽略了它們的重要性。然而，在任何非核武衝突中，美國的11艘核航母仍是最致命的戰鬥系統。事實上，如果有必要，它們1天能摧毀數百計目標，並持續長達好幾個月。分析認為，航母嚇阻的侵略，可能比美國史上其他任何軍事系統都多。

而在美國國家戰略上，航母的特性使它不可或缺。例如，它有獨特的大容量，大型航母猶如浮動空軍基地，每天能航行700 英里（近1130公里），到任何出現威脅的地方。而海軍的F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機則能飛越超過400英里（近644公里）的距離，投放9噸的彈藥，精準攻擊陸上或海上目標，同時還能掃除周圍空域的威脅。

「卡爾文森」號上的F-35C戰機正進行第一次軍事部署，它具備隱形特性等優勢，更加強了航母的戰力。而EA-18G電戰機則能壓制敵方的先進雷達和通訊系統，至於E-2D預警機則能長程追蹤數百計敵方或盟友軍機。

至於航母的另一個戰略優勢，在於它不需要容易遭攻擊的陸上基地，或是要求當地政治領導人同意，就能載著大批軍武，接近敵方，而賦予美國海軍獨特的作戰靈活性。而新型的福特級航母，則將提高艦載機的出擊架次提高1/3，在戰時1天可達270次，加上各式精準導引彈藥，將可發揮無與倫比的戰力。

無論是尼米茲級或福特級航母，都能在戰區部署好幾個月，穩定增加戰機出擊架次，以支援聯合部隊。而核動力航母能存放300萬磅航空燃料與各式彈藥武器。此外，它們每天能汲取海水，蒸餾出40萬加侖（約151萬公升）淡水，足以供艦上官兵90天所需，同時每天還供應1.8萬餐。若是艦上彈藥或補給品耗盡，航母可靠核動力火速離開戰區，在海上進行補給，再迅速恢復行動。

有人說，航母大而無當，很容易遭攻擊。但分析認為，其實正好相反。它全副武裝，或許唯有核武才能擊沉它們。而在敵方攻擊航母前，必須要先找到它。但它不斷轉移陣地，加上聯合部隊會攻擊對手地球上，或太空軌道中的追蹤系統，還有艦上航空隊與防務武器，以及航母打擊群中的其他戰艦，都形成層層保護，提高了它的生存力。