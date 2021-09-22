聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天譴責全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗分配不公的情況，形容此舉「下流」，各國「道德分數不及格」。

古特瑞斯在全球領導人聚集紐約參加一年一度的聯合國大會（UN General Assembly）上發表談話，他提到，從世界部分地區的垃圾中，出現過期且沒用過的COVID-19疫苗，這樣的影像述說「我們這個世代的故事」，意即全球富裕國家大多數民眾都已接種疫苗，但非洲還有超過90%的人口，甚至連一劑疫苗都還沒注射。

古特瑞斯在聯合國大會上說：「這是我們對世界現狀的道德控訴，這叫下流。我們在科學的檢測上通過了考驗，但道德分數卻是不及格。」

路透社報導，去年的聯合國大會因為疫情的關係，改採視訊的方式進行；今年世界多國領導人重返紐約參加這場會議。由於疫情仍肆虐，193個聯合國會員國中，約有1/3再次選擇以視訊方式參與，其餘各國的總統、總理及外交部長等仍前往美國。

全球目前約已施打57億劑疫苗，其中只有2%在非洲施打。古特瑞斯正在推行一項全球性計畫，要在明年上半年前，讓全球70%的人打過疫苗。

聯合國秘書長任期為5年，古特瑞斯明年1月1日展開第2個任期。

他也警告，世界兩個超級大國美國和中國關係緊張持續升高。

他說：「我擔心我們的世界正走向經濟、貿易、金融及技術規範有兩套標準的情況，兩種不同的人工智慧發展方式，且最終有兩套不一樣的軍事和地緣政治戰略。」

古特瑞斯說：「這很可能會製造麻煩，而且可預測性遠低於冷戰（Cold War）。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1100922