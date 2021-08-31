台灣中油31日宣布，考量國內COVID-19疫情持續影響民生及工業，9月份天然氣價格，僅電業用戶調漲3%，其他用戶不調整。

中油指出，依據政府核定天然氣價格公式計算，9月份國內天然氣價格因進口氣源成本增加而應大幅調漲，不過考量疫情衝擊民生及工業，此次僅請微幅調漲電業用戶，預計自9月1日零時起實施。