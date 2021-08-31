中油天然氣價格 電業用戶調漲3％ 16:452021/08/31 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣中油31日宣布，考量國內COVID-19疫情持續影響民生及工業，9月份天然氣價格，僅電業用戶調漲3%，其他用戶不調整。 中油指出，依據政府核定天然氣價格公式計算，9月份國內天然氣價格因進口氣源成本增加而應大幅調漲，不過考量疫情衝擊民生及工業，此次僅請微幅調漲電業用戶，預計自9月1日零時起實施。 漲價效應超預期 台積電明年EPS上看32元 華新內銷價 每公噸漲3千 #天然氣價格 #調漲 #電業 #工業 #中油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中油連三漲電業天然氣價 牽動10月電價成本 16:502021/08/31 財經 勤業眾信：鄭爽稅務議題案 別只當娛樂新聞看 17:042021/08/31 兩岸 《產業》唐榮9月內銷平盤 不鏽鋼Q3續旺 17:072021/08/31 財經 運輸、原物料成本飆漲 風機製造廠陷獲利低落困境 04:102021/08/31 全球財經 《類股》燁輝外銷價續漲 燁興9月續採議價 15:082021/08/31 財經 同欣電前高階幹部涉竊機密 檢方起訴5人 14:322021/08/31 社會 《類股》前景皆美 中鋼三傑全數一日填息 12:182021/08/31 財經 《商情》中國鋁冶煉廠開會擬管控價格飆升 10:532021/08/31 財經 疫情影響景氣 中國PMI、NMI創1年半新低 16:462021/08/31 兩岸 無視疫情推南向 立委籲正視台商需求 04:102021/08/31 財經焦點 《科技》研調：晶圓代工Q2產值連攀8峰 台積電市占穩居龍頭 15:082021/08/31 財經 財經熱門新聞 發卡行綁數位券 五倍變七倍 - 財經要聞 - 工商時報 花旗出售在台消金 陷入膠著 - 財經焦點 - 中國時報 不甘輸給2大巨頭 英特爾GPU新品找上台積電有內幕 - 財經 那斯達克指數強勢上漲 這檔AI ETF創新高 - 財經 Starlink來台 概念股起飛 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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