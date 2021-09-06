華景電(6788）明日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股新台幣113.64元，9月7日起開始競價拍賣到9月9日結束，9月13日為開標日，將依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1.1倍，即125元為承銷價格的上限。

富邦擔任華景電競價拍賣作業輔導的證券公司；富邦證券資深副總經理吳春敏表示，華景電公司此次發行現金增資新股上櫃案，採競價拍賣者計有2139千股，公開申購計有584千股，競拍底價每股訂為113.64元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價1.1倍為承銷價格上限，訂於9月15日開始公開申購。

華景電公司成立於2000年，目前聚焦半導體製程微污染防治及RFID整合派工系統解決方案，為晶圓廠的微污染防治設備及RFID整合派工系統之供應商；2020年度華景電的營業收入為7.30億元，毛利率為51.52％，每股稅後盈餘5.19元，2021年發放現金股利達4元，股利發放率為77％。