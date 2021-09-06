豐興調漲本週廢鋼價格 每公噸漲200元 11:022021/09/06 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興(2015)開出本週盤價，調漲廢鋼產品價格，每公噸漲200元，其他鋼筋和型鋼產品則維持平盤。 豐興調整價格後，本週廢鋼每公噸收購牌價為11600元，鋼筋每公噸牌價維持22600元，型鋼每公噸綼價為27000元。 疫情衝擊 天然氣凍漲 中油恐連虧兩年 外資目標價上看千元 台積電早盤漲近1％ 聯電小跌 #豐興 #本週 #每公噸漲 #豐興調漲 #廢鋼價格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 14檔ESG題材股 外資買起來 04:102021/09/05 財經要聞 突破張忠謀防線 台積電無預警全面漲價 前主管點破關鍵 18:012021/09/04 財經 晶圓代工三雄 目標價新高 04:102021/09/06 財經要聞 加州乾旱加劇 水期貨飆漲近九成 04:102021/09/05 全球財經 散戶別急！航運遭2大夾殺 攻擊訊號還沒出現 05:202021/09/06 財經 工廠未獲授權生產 巴西暫停打1200萬劑科興疫苗 11:342021/09/05 國際 目標價沒有極限 高盛喊台積電1014元、聯電119元 22:202021/09/05 財經 農民搶種高麗菜 農糧署亮超種紅燈 04:102021/09/04 焦點要聞 本週台股漲306點 半導體漲最大航運股跌最深 14:402021/09/04 財經 民俗月秒殺案再現 激勵928檔期 04:102021/09/04 財經要聞 1分鐘讀財經》面板價格雪崩 恐一路跌到年底 08:162021/09/06 財經 財經熱門新聞 越南疫情崩潰 內行爆真實慘況：企業會倒一片 - 財經 台積電目標價暴衝上1000元 他嚇喊不妙了：外資有天大陰謀 - 財經 通膨風暴席捲全球 俄央行：18個月內恐迎金融海嘯 - 財經 賣阿榮換二哥來得及？專家給溺水散戶1忠告 - 財經 中低階5G智慧機恐掉價 聯發科遭降評至中立 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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