豐興(2015)開出本週盤價，調漲廢鋼產品價格，每公噸漲200元，其他鋼筋和型鋼產品則維持平盤。

豐興調整價格後，本週廢鋼每公噸收購牌價為11600元，鋼筋每公噸牌價維持22600元，型鋼每公噸綼價為27000元。