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香港律師會月底改選理事會。中共中央機關報《人民日報》客戶端發表評論文章，指香港律師會對會員負責，就應選擇搞專業不搞政治；對市民負責，就應選擇搞建設不搞破壞。

文章指出，香港律師會扮演重要角色，與香港法治同行是其本分，捍衛香港法治精神屬其義務，而香港法治的興衰存亡更直接關係其自身的興衰存亡。一個理性務實的香港律師會，正是香港社會各方的期望。該會的發展取向直接影響業界走向，深度關聯法治方向，其所能決定的不僅是會員的發展利益，還包括市民的法治權益。對會員負責，就應選擇搞專業不搞政治；對市民負責，就應選擇搞建設不搞破壞。

文章又稱，與反中亂港分子劃清界限，就不會像教協一樣，喪失特區政府的認可。擁護「一國兩制」方針、遵守基本法，就不會像香港大律師公會一樣斷絕與大陸的交流合作，走上窮途末路。期望香港律師會透過新產生的管理層與時俱進，發揮建設性作用，展現貢獻香港撥亂反正的堅定意志。