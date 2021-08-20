台南市政府教育局向中華醫事科技大學借場地舉辦校長研習活動，全國私校工會20日批評說，華醫竟然動員全體教師打掃校園，還要求上傳照片回報，除影響教師本職的教學及研究工作外，更踐踏教師的專業尊嚴，因此該會已發文建請市府停止借用華醫場地舉辦活動，避免淪為損害教師尊嚴的幫凶。教育局則強調，與各私校之間的互助合作是市府既定政策，該局不會主動停止與私校的合作關係。

華醫也發新聞稿回應指出，全國私校工會的指涉多與事實不符；鑑於目前正值暑假期間，校園內的落葉較多，因外借場地為給外賓留下好印象，才請兼行政職的教職員工，利用本月18日下班前1小時進行校園打掃，並未動員全校教師返校，也未強制要求打掃完在群組上傳照片回報。

市府教育局還認為，每年與華醫都有多次借用活動場地的合作經驗，各項活動的行政溝通及業務配合都很順暢，該校師生的熱情服務更深獲參加人員肯定。今年援例在華醫辦理「國民中小學校長推動友善校園學生事務與輔導工作策進會暨特教研習」時，校方為提供完善場地，在活動前也做了許多準備，該局及承辦學校復興國中均表示感謝。

不過，私校工會卻提醒，市府與華醫合作愉快辦理活動，是在享受華醫剝削教師勞力與踐踏教師尊嚴的成果，這種行為邏輯就如同世人在情人節享受工廠剝削非洲童工勞力所生產的「血汗巧克力」，殊為不當。

工會還質疑說，教育局長鄭新輝的夫人就在華醫食品營養系擔任副教授，但並未參與打掃，是否享有特權？華醫則強調，教育局長鄭新輝的妻子確為華醫的教師，也並未兼任行政職，但基於愛護學校，當天卻主動參與打掃。

鄭新輝說，台南市各大專校院一直以來均與教育局維持良好的互動關係，對彼此都有好處。他對太太在華醫的表現，可以不謙虛地說，無論是對學生、對同事、對學校一直都是負責盡職，連在公立大學擔任教授的他都自嘆不如。當天太太負責打掃的區域確實已經完成，也有回報。該工會指有人投訴就信以為真，並發文稿抨擊一位認真負責的老師，怎不令人懷疑其動機，是否也應受公評？