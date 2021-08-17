全國教師工會總聯合會今日（17日）發佈新聞指出，行政院人事行政總處日前召開薪資委員會，並以受新冠疫情影響、舉債紓困之理由，決議明年不調薪。全教總痛批，偷偷摸摸開薪資委員會，完全沒有代表基層公教發聲的功能。行政院回應，明年軍公教待遇是否調整，將待定案後會再對外說明。全教總則再度痛批，原來會議的結論已經按照上意設定好了，這一群委員根本是行政院的鸚鵡。網友則表示，「這個政府自從自稱最會溝通後，哪件事情不是偷偷關起門來做」。

全教總表示，從過去的歷史來看，軍公教的調薪根本毫無制度可言，執政當局所謂的「已經制度化」根本就是謊言和騙局。而納入軍公教團體代表參與薪資委員會，是調薪制度化的最根本的一步；倘若執政當局都害怕面對自己所屬員工，拒絕面對面溝通，又如何相信這個政府會真誠的對待民眾；倘若執政當局當會用不實的說法來唬弄自己所屬的員工，又如何相信這個政府不會用謊言來欺瞞民眾?!

全教總強調，軍公教的薪資待遇調整是權利，不是施捨；是尊嚴，不是工具。請執政當局參考和薪資待遇調整息息相關的經濟成長率、民間企業薪資成長、物價指數、重要民生物資指數等數據做為軍公教薪資調整依據，不要拿其他無關的事由來推卸調薪責任；軍公教不是傻瓜，也請不要再拿一些不實的說法來唬弄軍公教。軍公教戮力從公，為國家盡心盡力，也請執政當局用誠信面對軍公教。

對此，行政院回應，明年軍公教待遇是否調整，將待定案後會再對外說明。

全教總17日再度在臉書PO文表示，「開薪資審議委員會要偷偷摸摸的，到底在怕什麼？這樣的人事行政總處跟宵小有何不同？原來，會議的結論已經按照上意設定好了，委員按照劇本，用不是理由的理由做出明年不調薪的決議，難怪怕基層軍公教知道，這一群委員根本是行政院的「鸚鵡」。全教總強調，沒有基層代表就沒有審議功能，調薪若要法制化，就要有基層代表。

網友則在貼文留言表示，「這個政府自從自稱最會溝通後，哪件事情不是偷偷關起門來做」、「從中央到地方皆然，無怪乎年改後政府要違背承諾和立法」。