「古有漢文帝為母親嘗湯藥，今有小英為民獻臂高端！」台灣第六輪新冠肺炎疫苗接種正式展開，總統蔡英文也履行自己「把手臂留給國產疫苗」的承諾，特別在8月23號一早，由醫療團隊及施打人員直播「現場開封」完整的高端疫苗並施打，完成注射後還特別比了OK的手勢並秀出疫苗接種卡，展現其力挺國產疫苗的決心，隨後其他愛台人士也紛紛表示完成接種，並稱「完全沒感覺」，但可惜的是即使小英高調親打高端、加上側翼助攻，仍消除不了高端疫苗的黑箱爭議及台灣疫苗仍是嚴重不足的問題。

首先在高端開打前夕，未通過EUA（緊急醫療授權）的聯亞生技，由董事長王長怡親上火線批評政府採用「僅取單一時間點」的免疫橋接方法「以AZ疫苗產生的對抗新冠病毒原型株之中和抗體效價」，作為最重要且唯一比對標準，並認為這樣的審查標準只是局部性免疫，無法全面評估疫苗激發出來的免疫力。更嚴厲批評「台灣怎麼這麼大膽，全球沒人敢這麼做」！

王長怡或許有其專業立場及道理，但她這番發言卻沒考慮到食藥署當時在審查高端疫苗的EUA時，用的不就是這些標準？更何況當初食藥署長吳秀梅還信心十足的說，台灣應是全球採用「免疫橋接」方式評估疫苗療效的國家中，最早通過緊急使用授權（EUA），也是一個重要的里程碑。這番挑戰食藥署的言論，注定讓高端疫苗的爭議持續延燒，加上食藥署公告高端疫苗的說明更直白的打上「可提供的保護效期不明」，更讓高端疫苗的黑箱審查及效用疑慮注定難解！

另一方面，即使高端疫苗開打，但仍掩飾不了台灣疫苗不足的現狀，當指揮中心宣布民眾皆踴躍上平台預約疫苗施打時，實際上凸顯的更是民眾尤其是年輕人打不到疫苗的事實。政府一方面希望提高接種率，另一方面卻又不斷自打嘴巴，如行政院發言人羅秉成之前「台灣疫苗已夠不需再開專案採購」及陳時中「新北市疫苗施打效率高，建議可少開一點接種站」，一下子說疫苗絕對足夠鼓勵施打、一下子又疫苗空窗要求地方降載施打，完全是個錯亂政府，更扯的是號稱政府主導，接受民間購買捐贈的BNT疫苗，還得由永齡基金會創辦人郭台銘親飛歐洲「催貨」，政府對疫苗到貨時程根本不是保密性的「三緘其口」，而是極度擺爛的「一問三不知」！

對照政府對於高端疫苗的一路開綠燈、國外疫苗採購、到貨的事不關己，再到聯亞疫苗所提出的審查爭議，政府護航高端的爭議恐一時難平！其實台灣民眾要的很簡單，就是完整三期、WHO認證、取得合法藥證的疫苗，只要國產疫苗能符合以上條件，相信民眾會很踴躍施打，回過頭來看高調轉播施打高端的蔡英文、等著聯亞的賴清德，正副總統的手臂，凌駕得了這些認證嗎？（作者爲台北市青年聯合會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※