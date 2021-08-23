蔡英文總統今天一早打完高端疫苗，隨後就連續展開工作，外界關心蔡英文施打疫苗後的身體狀況，對此，總統府發言人張惇涵表示，「總統健康良好，總統謝謝大家的關心，也請大家放心。我們剛剛才結束一場會議」。

張惇涵指出，蔡英文總統每天都有密集的會議或行程，今天也不例外。一早打完疫苗後，蔡總統回到官邸，與東京奧運的選手們，進行第三梯次的視訊對談；「在這三場的視訊中，都沒有官員和長官，就是為了讓大家暢所欲言」。

他說，很感謝大家的分享，對於政策的各項建議，我們都一一紀錄了下來，後續會與行政團隊共同研商處理，大家一起努力，把台灣運動選手照顧得更好，把運動環境做得更好。

今天也是八二三金門戰役63周年，張惇涵表示，基於避免跨島移動的防疫考量，總統今年並未像前兩年，安排前往金門的行程。但是，總統今天下午也先後前往肩負國防自主重要任務的「軍備局生產製造中心」，以及國土防衛第一線的「防空暨飛彈指揮部」相關營區視查，感謝國軍弟兄姊妹捍衛國土家園的辛勞。

他重申，八二三精神應該是所有台灣人，不分先來後到，共同守衛國家的精神。而這個精神傳承到這個世代，是要堅定展現自我防衛的決心，讓台灣更強大、更團結、更堅定保衛自己，讓台灣的存在更具有意義。