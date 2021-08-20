交通部長王國材20日會勘決議，他明白淡北道路的重要性，然而今年4月28日，行政院函文表示，新北須再與北市溝通（戴上容攝）

淡北道路再度卡關，交通部長王國材20日出席淡北道路開發案會勘，立委洪孟楷質疑，淡北道路萬事俱備只欠東風，到底是交通部有問題，還是誰在背後卡關。王國材當場指示，要求新北市府8月底至北市與民眾取得共識，交通部才會再次呈報行政院，新北民代砲轟「雞蛋挑骨頭」，交通部官員在旁脫口而出「又不是我們在卡關」。

新北市25年前開始規畫淡北道路，去年通過環評，全長約5.45公里，範圍跨及新北市與北市，新北市長侯友宜喊出拚淡北道路2024年完工，還給新北居民一條安全回家的路。今年初，北市35名北投區里長連署反對淡北道路，炮轟新北市程序不公、沒有配套，引發雙北大戰。

淡北道路開發案20日上午於捷運紅樹林站會勘，交通部長王國材、新北市副市長陳敬純、立委洪孟楷、市議員蔡錦賢、鄭戴麗香、陳偉杰等人及眾多里長都到場關心。王國材等疑因塞車原因，遲到近10分鐘才到會場。會議由新北市政府簡報說明，指出淡北道路一路通過環評，尚差經費，就可動工。

交通部長王國材20日會勘決議，他明白淡北道路的重要性，然而今年4月28日，行政院函文表示，新北須再與北市溝通，要求新北市府8月底、9月初這段時間內至北市召開會議，消弭疑慮，若一切順利會即刻送行政院。

市議員蔡錦賢則說，錢都是北市在收，受苦、受難、撞死、塞車都是新北市民，現場氣氛火爆（戴上容攝）

會議由新北市政府簡報說明，指出淡北道路一路通過環評，尚差經費，就可動工。（戴上容攝）

王國材一番話引起民代不滿，立委洪孟楷指出．新北市府取得台北市政府同意跟承諾，才會通過環評，現在因為北市幾位里長反對，這無法讓民眾接受，最終若是因為政治意識形態才無法取得同意，國家的建設不能因為少數人的抗議就擱置、裹足不前。

洪孟楷說，如果是行政院罔顧專業評估判斷，想要延宕進度，全國人民都看在眼裡，是誰在阻撓國家重大交通建設發展，民眾心裡也有一把尺。

新北市副市長陳敬純表示，新北遵守法定，淡北道路一路通過、審核，當初進到行政院，是因為交通部說要幫新北爭取更多，沒想到新北「受盡羞辱」，然而新北市政府立場堅定是「勢在必行」，四月份收到函會繼續溝通，但「大家做事都是會有底線的」。

市議員蔡錦賢則說，錢都是北市在收，受苦、受難、撞死、塞車都是新北市民，淡北道路如今都通過了，竟然不給經費建淡北道路，我不認同，請部長趕快溝通；陳偉杰大酸，希望行政院長蘇貞昌的女兒蘇巧慧趕快來看淡水塞車現況，趕快跟爸爸蘇貞昌說一聲，看能不能不要再卡了。

「雞蛋裡挑骨頭！」在地民代、里長認為，開發案已全面通過環評，只差中央撥款30億的經費，大家要求交通部向行政院請求依法行政，盡快建設，交通部官員有人怒罵「又不是我們交通部卡關」；現場砲聲連連，氣氛火爆，會議只交代8月底要召開說明會，就草草結束。