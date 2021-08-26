北市府發言人陳智菡反擊，批評者根本是行文字獄。（摘自陳智菡臉書／張穎齊台北傳真）

我國睽違107天，25日本土確診案例＋0，台北市長柯文哲在臉書發文表示「不只台北＋0 全國也＋0」，2小時後改成「全臺灣新冠肺炎確診案例＋0」，卻慘被媒體下標「怕惹誰生氣？」並被部分網友出征「不敢承認台灣是國家，你還想選總統」北市府發言人陳智菡怒轟，難道寫台灣就不能代表是國家？根本是文字獄！

眼尖的網友發現柯文哲臉書昨在防疫記者會後修改編輯紀錄，因此留言嗆「全國怎麼了嗎？」、「欸不對，不敢說全國只敢講地名，他想當特首？」、「小編搞清楚柯市長的人設了嗎？」、「怎麼這麼害怕說台灣是一個國家」、「怕被貼上乳滑標籤的市長」，後又被媒體下標報導。

日前嗆辣反擊柯市府前發言人、民進黨副祕書長林鶴明的陳智菡，今日嚴正表示，直播會前先po預告文，直播後把記者會重點整理好重貼，方便大家抓重點，周一開始就這麼做，編輯紀錄是這樣來的，根本不是什麼怕誰生氣或遭到什麼壓力，另外在柯市長在記者會上拿出手板「臺灣＋0臺北＋0」，為達一致性，才會統一這樣寫。

「寫全國跟全台灣，難道不是一樣的意思嗎？」陳智菡直言，對這些批評者來說，難道寫台灣就不能代表這塊土地或國家？這根本是文字獄；且之後還有PO一篇，裡面清清楚楚寫的就是「台灣在一次次挑戰中，已蛻變成更能應變的國家」，怎麼這樣也可以做文章？