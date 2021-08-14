西武獅隊14日在主場繼續迎戰樂天金鷲，台灣好手吳念庭、宋家豪都有出賽，吳念庭敲出復賽首安，宋家豪8局上場中繼1局，雖然失掉2分但仍拿下中繼成功，終場樂天以7比6險勝。

吳念庭此役擔任先發第7棒、鎮守左外野，之前他在受訪時就曾表示，自己會利用奧運停賽期間加練外野，今天是他一軍生涯首度鎮守外野，不過全場沒有守備機會。

吳念庭在2局下首次上場打擊，敲出中外野安打，也是他復賽後首安，但接下來兩次打擊分節因右外野飛球及三振出局，總計4打數1安打，另有1次三振、1保送。

效力樂天的台灣投手宋家豪在8局下7比4領先時上場中繼，但一開始就被外崎修汰、源田壯亮連敲2支二壘打，丟掉1分，總計他用17球完成1局，被敲3支安打、投出1次三振，失掉2分，但仍奪下中繼成功，賽後自責分率來到2.48。

另場火腿隊與軟銀隊的比賽，台灣「大王」王柏融9局上場代打敲安，終場火腿以0比2吞敗，復賽後連2場遭到完封。