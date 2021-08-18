中信兄弟18日在洲際主場「開箱」新洋投格里斯，來台初登場面對樂天桃猿，他用99球先發7局，投出4次三振、2保送，被敲7支安打，其中包含廖健富的陽春炮，失掉5分皆為自責分，初登場表現不甚理想，好在隊友給予火力支援，江坤宇敲出逆轉二壘安打，讓他躲過敗投，兄弟終場以6比5逆轉。

29歲的左投格里斯來自加拿大，美職體系最高層級只來到3A，今年4月與兄弟簽約，但來台沒多久就碰上疫情延賽，直到今天才迎來中職初登板。

格里斯前2局都順利解決猿隊打者，第3局才被首棒打者梁家榮敲安，他在第3、4局各掉1分，6局上再碰亂流，2出局後被林泓育敲出安打再丟1分，之後又對朱育賢投出觸身球形成滿壘，林承飛再補上帶有2分打點的安打逆轉，格里斯單局丟掉3分，兄弟反倒以4比5落後。

最終格里斯用99球投完7局，投出4次三振、2保送，被敲7支安打，其中包含廖健富的陽春炮，失掉5分皆為自責分，退場時是敗投候選人。

落後1分的兄弟在8局下2出局二、三壘有人時，江坤宇敲出致勝二壘安打，9局上守護神李振昌成功關門，兄弟以1分差險勝。江坤宇5打數3安打，貢獻2打點，曾頌恩則在第2打席敲出生涯首轟。