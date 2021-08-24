前旅日好手陳冠宇今天上演中職處女秀，披上樂天戰袍對統一獅先發5.1局，僅2局下被林安可敲出陽春全壘打，6局上以勝投候選人之姿退場。未料接手的「姐姐」王溢正被林靖凱敲出逆轉3分炮，不但讓陳冠宇多丟1分，中職首勝也飛了。

陳冠宇中職首秀投5.1局被敲5安，投出兩次四壞保送，雖然生涯首K尚未出現，但有10年旅日經驗的他，運用多種球路破壞獅隊打者節奏，都能化險為夷，2至4局則投得非常節省，僅用了36球，5局結束僅失1分。

樂天桃猿則趁統一獅先發投手古林睿揚3局下2出局後指傷退場，由朱育賢在滿壘時擊出中外野兩分打點安打，5局下再靠陳俊秀的幸運內安多添1分，反以3比1領先統一獅。

陳冠宇前5局共投83球，6上續投保送首名打者吳桀睿，接著面對前兩次打擊1轟、1四壞的林安可，順利讓他打成內野飛球出局。此時樂天投手教練許銘傑喊暫停上丘，讓投了93球的陳冠宇在主場球迷的歡呼聲中退場，完成個人中職首秀。只是接手的王溢正先保送蘇智傑，再遭林靖凱3分炮狙擊，搞砸陳冠宇勝投。