真好玩(8491)第2季在兩款遊戲完整貢獻下，單季轉虧為盈，上半年每股虧損縮小至4.99元。展望下半年，繼日前於台港澳推出《異能學園：Soulworker》大獲好評，預計將再推出自研新作持續搶攻市場，以求更高獲利空間，全年力拚獲利。

真好玩上半年營收9.86億元，年增138.85％，營業毛利為5.48億元，年增170.44％，毛利率為55.54％，比去年同期增加6.49個百分點，稅後淨損1.35億元，每股虧損為4.99元。

真好玩指出，今年上半年真好玩瞄準海外市場，第1季推出《劍是江湖2》及《ABYSS WALKER》(《天啟紀元》全球版)兩款遊戲，單季營收5.43億元，營業毛利為2.97億元，毛利率為54.70％，稅後淨損為1.71億元，主要第1季行銷廣告投入較大費用所致，但兩款手遊海外表現相當亮眼，整體海外營收貢獻比例由去年同期53％大幅提升至79％，讓真好玩連續兩個月營收站穩2億元高點。

第2季營收4.43億元，營業毛利為2.51億元，毛利率為56.66％，稅後淨利為0.35億元，單季已轉虧為盈。第3季真好玩於台港澳推出《異能學園：Soulworker》大獲好評，營收穩定貢獻，真好玩今年營收可望大幅成長，市場預期第3季及第4季獲利表現應可高於第2季，全年衝刺獲利。

真好玩董事長周玄昆表示，今年下半年將以擴建營收規模並建構自主產品多元性為目標，積極搶占全球遊戲市場。代理遊戲部分，全面調整營運策略，除台灣市場外，更將積極擴大海外市場的產品營收規模，上半年海外貢獻已大幅成長，下半年將積極籌備明年初再戰韓國，預計將推出知名日系幻想MMORPG大作，透過高知名度的IP來擴大用戶獲取量，以降低整體行銷費用支出，積極拓展海外營運戰果。

在自研部分，目前已擴大自研產品的投入，除全面招攬專業開發人才外，更將透過既有知名IP及自主IP兩大資源，積極橫向拓展自主產品多元性，開發多款具有市場獨特性的手遊產品，以求更高獲利空間。

周玄昆指出，針對全球各地區玩家喜好不同，真好玩研發團隊目前已開立五款別具特色的遊戲項目，未來將陸續推出。最快今年9月將於台港澳市場推出歐美神話為背景的MMORPG大作，而年底將推出針對全球華人市場的知名IP「吞食天地」手遊新作市場測試，預計明年上半年上市。未來，還有針對歐美市場的策略卡牌新作《P4》及全球華人的RPG新作《P5》積極搶市。