在全球原物料幾乎一片上漲情況下，日本政府20日最新統計數據，7月核心消費者物價指數(CPI)卻反向連續3個月走低。不過，讓市場較欣慰的一點是，CPI跌幅正逐漸縮小中。

其實，早在17日日本政府為了抗疫，決定再延長緊急狀態實施時間至9月中旬時，當下就有分析師認為，日本通膨在短時間內，無法追上歐美上漲程度。同時，因這種社交禁令，消費者支出將會進一步縮手。

大和證券認為，因成本上漲所推升的通膨正在拉抬製造業物價，但服務業卻還是受到新冠病毒影響，導致物價無法同步增加。糟糕的是，新變種病毒株傳染力更強大，染疫人數與日俱增下，這種局面可能還會持續下去。

20日，日本官方這份正式經濟調查中，當地7月有包括石油但不包括鮮食產品的核心CPI，年減0.2%為99.8，並連續3個月都低於基期100以下。核心CPI減少的部分原因是計算方式改變，手機費用變得權重較大所致，而7月份手機費也暴跌近4成，跌幅創歷史新高。

不過因食物與燃料成本增加，尤其是油費大漲近兩成下，7月核心CPI減幅低於市場預估的下滑0.4%，同時也比6月的減少0.5%要來得佳。至於電冰箱與空調家電等，以及外宿費用都在漲價，看得出一些日本家庭開始花錢消費了。

調研機構凱投巨集觀樂觀認為，不考慮比較基期較低，接下來幾個月可望看到通膨出現，因市場供貨短缺以及服務業的需求歸隊。同時，在食物與能源都不計入下，這種類似美國在用的核心CPI，日本卻年減0.6%。

外界預測，日本央行10月份利率審查時，可能會下修現行通膨目標值2%。因為，日本計算CPI方式改變，央行也會做些調整。7月時，日本央行曾預估過，日本這個財年全年的通貨膨漲，可能會上升0.6%。

農林中金總合研究所認為，日本央行的通膨預估值，是基於到2021年底時，經濟相關活動可望正常化來做的。不過，新冠疫情沒有降溫下，景氣復甦看樣子可能會再延宕。

日本經濟成長在2021年首季衰退後，第2季反彈增幅超過市場預期。至於第3季會表現如何，市場預估應該不會太出色，因為一直延長實施的緊急狀態，也給經濟成長重要因素的日本家庭支出帶來諸多限制，導致買氣將無法大幅提升。