為抑制與日俱增的通膨與家計債務壓力，韓國央行心一橫決定將利率上調一碼，也就是0.25個百分點，新調整後的利率為0.75%。同時，這也是新冠疫情尚未完全控制下，韓國央行所做的一次壯舉。

26日，韓國銀行在2021年第6次利率會議時，決議將關鍵利率調升一碼，結束長達15個月的低利環境。同時，從2018年11月之後，韓國央行就沒有任何調升利率的打算。所以這是近3年來，韓國第一次升息。

但是外界質疑，目前韓國還在奮力抗疫，每日新染疫者都在千位以上，並已持續近兩個月之久仍無法降溫，韓國央行就已調升利率。

日前，韓國央行曾多次強烈暗示，其貨幣政策很可能在2021年時就會回歸正常化。同時，部分經濟學者也事前臆測過，最快就是這個月8月，韓國央行就會有動作。

新冠病毒剛興起時，韓國央行於2020年5月，將關鍵利率降至0.5%歷史新低迄今。不過，韓國出口雖一直很暢旺，但民間消費疲弱下，服務業與零售業等首當其衝，進而影響當地就業市場。

不過，2021年至今，韓國景氣復甦已回到正軌上。由於全球對晶片、汽車和石油產品的強勁需求，韓國8月前20天的出口年增率已高達4成。有韓國經濟命脈之稱的出口，7月時年增近3成，創下554億美元歷史新高金額外，也是連續第9個月成長。