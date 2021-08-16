111學年度學測新增混合題型，為了讓第一屆考生熟悉答案卷與考試方式，大考中心將在9月1日至3日舉行學測試辦考試，預計9.4 萬學生報名參加。

大考中心今(16)日舉辦110年度大學指考成績公布說明會，會間也說明9月舉行的學測試辦考試。

大考中心主任周兆民表示，111學年學測將新增混合題型，包含選擇題和非選擇題，並採用新式答題卷，為了讓使用新課綱的首屆高三學生熟悉考試題型，決定舉辦試辦考試，而考試時間訂在9月1日至3日，全國共有321所高中、9.1萬考生將參與試辦考試，另有29所高中將自行安排試辦考試日程，加總報名學測試考的集體報名和個別報名考生約9.4萬人。

至於命題方向，周兆民說，原則上與近年學測相仿，不過111學年高中英聽測驗答題卷從A5變成A4，學測則變成A3對折的答題卷。

周兆民也提到，過去有考生反映，監試人員於考試進行中要求考生簽名以確認身分，會打擾作答思緒，111學年高中英聽和學測考試答題卷將新增考生姓名和應試號碼的條碼欄位，並在開始考試的鈴響後，考生才可畫記跟簽名，避免打擾考生應試。