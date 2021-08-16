加權股價指數上周重挫3.10％，外資期貨持續佈建空單，現貨同步賣超。根據台灣證券交易所統計，外資上周再次由買轉賣，單周賣超為253.75億元，電子股DRAM、面板股為賣超重心。
統計自今年年初至8月13日止，外資累計賣超達到5,117.90億元。外資總持有股票市值為22兆6,269.96億元新台幣，占全體上市股票市值的43.60％，較8月6日的23兆3,057.66億元新台幣，減少6,787.70億元。
在個股買賣超方面，上周買超以中鋼(2002)最多，張數達108,106張，金融股的開發金(2883)、元大金(2885)分居買超第二、三大，買超張數分別為76,760張及60,309張。
賣超方面，華邦電(2344)賣超60,386張，為上周外資在集中市場調節之冠，面板股有雜音，依舊是外資賣超標的，友達(2409)、彩晶(6116)分別賣超55,683張及52,179張，居賣超第二、三名。
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