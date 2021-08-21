正修科大在「第十三屆歐洲羅馬尼亞國際發明展」表現突出，拿下3金2銀1銅，工學院長龔皇光帶領機電工程所碩士班二年級同學黃一宸及翁銘言所研發的「運用AI人工智慧深度學習檢測扣件內螺紋技術」，有效降低人力檢測不足問題，大幅提高扣件產業附加價值，一舉摘金。

正修科大在「第十三屆歐洲羅馬尼亞國際發明展」摘金發明分別有工學院長龔皇光的「運用AI人工智慧深度學習檢測扣件內螺紋技術」、工業工程管理系老師林邦傑的「水產養殖之智能輔助系統」及電子系老師張法憲的「輸氣管線檢視與清潔機器人」；奪銀有資管系老師李春雄的「群組式用藥提醒系統」及電機系老師章國揚的「馬桶清潔智慧化裝置」；獲銅作品為管理學院院長廖亦雯的「基於深度學習為基礎之英語詞彙學習平台」。

值得一提的是工學院院長龔皇光帶領機電工程所碩士班二年級同學黃一宸及翁銘言所研發的「運用AI人工智慧深度學習檢測扣件內螺紋技術」，當初研發的動機來自於內螺絲螺帽檢測耗費人力又容易出錯，隨著汽車要求全面100％品管比例愈來愈多，如何找出便宜又有效率的自動化檢測技術就變得非常重要，而扣件螺絲螺帽檢測又以內螺紋缺陷與瑕疵最為棘手，因內螺紋缺陷從外觀無法觀測到，無法用一般光學方法檢測。

龔皇光表示，運用AI人工智慧深度學習檢測扣件內螺紋技術，主要是利用一種特殊內孔光學檢測系統，擷取檢測扣件內螺紋影像，應用逐漸成熟的AI人工智慧深度學習，針對扣件內螺紋缺陷與斜牙及檢測技術平台進行開發機台，可攫取扣件內螺紋影像，並以卷積神經網路深度學習判定及檢測扣件內螺紋是否有缺陷與斜牙，可發展出既省時又高效率的扣件內螺紋自動化檢測技術，降低螺絲業依賴人力檢測不足問題，大幅提高扣件產業附加價值。