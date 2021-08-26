金門縣政府主導主導開發的第1件公辦都更案的基地地理區位圖。（金門縣府財政處提供）

金門縣政府主導主導開發的第1件公辦都更案─「金門縣金城鎮西南門里公所暨周邊地區公辦都市更新案」，敲定以權利變換方式實施，並自2021年8／26日起正式公告招商，受理申請至2021年9月／24下午5時止。

縣府財政處表示，本案更新地區為金城鎮發展較早的區域，建築物因年代久遠，屋齡老舊，其中西南門里辦公室更因內部建築斑駁，水泥剝落，鋼筋外露而不堪使用，已有傾頹或朽壞之虞，且更新地區內建物鄰棟間隔不足，部分建物坐落於計畫道路用地，妨害公共交通或公共安全，縣長楊鎮浯上任後即指示，在解決建物老舊問題，並兼顧城區土地活化更新2大目標下，積極改善本案居住環境，帶動商業發展，提供公益設施以提升居民生活環境品質，作為金門縣推動都市更新之示範基地。

縣府財政處指出，該案位於金城鎮民權路88巷以東、民權路以北、光前路以西，招商面積為1294.25平方公尺，土地使用分區為第2種商業區及第2種住宅區，附近有學校、政府機關、體育場、市場等，屬城鎮核心區域，生活機能良好。

招商說明會訂於9月9日下午2時，在縣府第3會議室辦理，相關公告資訊可至〈金門縣政府財政處網站〉及〈內政部營建署都市更新平台〉下載參閱。