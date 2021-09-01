台東縣熱門登山路線嘉明湖除了從傳統的向陽森林遊樂區進出以外，近幾年也興起由戒茂斯山進入，每年均吸引上萬名山友進入，但也衍生許多亂象，林務局和利稻部落研擬共管機制，草案曝光後引發山友及登山團體反彈，利稻部落澄清，目前僅是草案尚未定案。

台東林管處積極推動和利稻部落共管措施，利稻部落日前召開部落會議，討論共管機制條文，有人將條文貼上臉書社團引發爭議。

其中最引起山友和登山團體反彈的包括帳篷等固定性設備統一由在地合作社辦理租借、要在地高山協作團隊帶領才能入山、國小六年級成年禮期間禁止登山客入山申請、設置嘉明湖·及栗松溫泉申請入山統一窗口，及入山者每人酌收100元等。

網友紛紛留言、「尊重部落傳統領域，但不能無限上綱」、「支持部落自治，但不能太超過！」、「共管是好事，但條文實在太不合理了。」、「政府推向山致敬政策，不是用來賺錢的工具」、「主管機關不能開先例，不然所有都比照辦理，就不用玩了。」

利稻村長古金福、部會議主席邱強永、海端鄉民代表古明良、耆老余阿勇出面澄清，條文是8月28日開部落會議初步討論的建議，不是最終的結果，部落凝聚共識後，才會與林務局談共管事項。

台東林管處表示，該共管機制條文是利稻部落會議提出的建議事項，將會持續與部落討論，期待在符合現行法規下，尋求兼顧尊重部落傳統生活文化、山村產業發展、生態保育及優化登山場域等原則下的共識做法。