行政院長蘇貞昌今日邀請執政黨立委召開行政立法會報，並討論振興券政策。綠委林宜瑾會後表示，政院已經正式拍板，全民免繳1千元即可領取5千元振興券。

針對外界希望普發現金的聲音，林宜瑾指出，現金確實最好花用，但也正是因為現金的便利性，不足以即時振興疫情下的經濟。限制時效、消費方式的振興券，反而比現金更能夠在短期內因應內需市場需求，帶動內需經濟。

林宜瑾說，過去的紓困1.0到紓困3.0，已經有5百多萬人受惠，已發出1446億，而今年的紓困4.0，更是發了1563億，超過900萬人受惠。

林宜瑾表示，今日也向政院建議，有鑑於去年發放三倍券，僅有7.77％的民眾選擇數位券，92.23％的民眾選擇領取紙本券，因此如何改善數位券使用效率不彰的情況，行政部門得審慎思考。

林宜瑾說，是否要讓數位券先行，紙本券再發行，又或是祭出更多數位券優惠、透過APP讓數位券更便民，也讓民眾、商家使用QR CODE讓數位券運行等等，或許都是可行方案，行政院也回應會再研議。