由於新冠疫情嚴峻，日本政府正考慮延長緊急狀態施行時間至9月中旬，消息一傳到股市，也讓大盤開低走低。日經指數收跌453.96點或1.62%，收在27,523.19點，創7月30日以來最大跌幅。東證也跌31.41點或1.61%，收1,924.98點，跌幅也是創6月21日以來最大。

三菱日聯摩根士丹利證券認為，日本疫苗接種率仍落後歐美地區，可能對景氣不利。另外，密歇根大學調查的消費者信心低於預期，表示Delta變種病毒正在影響美國，因此，美元也跟著走貶。

根據產經新聞日報(Sankei Shimbun)16日報導，日本政府可能即將宣布，包括東京在內所實施的緊急狀態，再度延長並執行至9月中旬。同時，也計畫將增列幾個地區。

同時，日本經濟第2季的反彈幅度雖超乎預期，但礙於緊急狀態仍在實施，因此第3季經濟成長應該不會有很大的表現空間。

美元貶、日圓升，以出口為導向的個股疲弱，豐田汽車跌1.53%，本田汽車跌1.57%，至於索尼也跌 2.24%。

富士軟片漲6.78%，因日前將自己本年財測目標再上修近21%。星辰手錶也是，因上季又開始獲利，股價飆升9.82%。