疫情影響民眾薪資收入，勞動部規劃「全時受僱勞工生活補貼計畫」，8月23日上午10時將擴大申請，今年7月份薪資受影響者，含中高齡未能加入就業保險的再就業者皆能受惠，申請期限至9月30日為止。

勞動部說明補貼對象的四個要件：

一、4月30日有下列投保紀錄之一

1.受僱參加就業保險。

2.65歲以上，繼續受僱參加勞工保險。

3.已領過勞工保險老年給付，繼續受僱參加職業災害保險。

4.已領其他社會保險養老給付者，繼續受僱參加勞工保險或職業災害保險。

二、月投保薪資介於24000-34800元

三、110年5月、6月、7月的薪資較4月減少20%

四、薪資減少的月份當月底，需於同一雇主之投保單位加保

勞動部指出，原本5、6月份薪資受影響者於8月13日已開放申請，連同7月份擴大申請一併延長期限至110年9月30日止。欲請領民眾可參考勞動部教學影片依步驟完成線上申請，若有不便上網者，也可郵寄資料至居住地勞動力發展署分署申請。

全時受僱勞工生活補貼計畫線上流程操作新版 V30（勞動部）

勞動部「全時受僱勞工生活補貼計畫」7月擴大辦理。（圖／勞動部提供）

勞動部「全時受僱勞工生活補貼計畫」7月擴大辦理。（圖／勞動部提供）

勞動部「全時受僱勞工生活補貼計畫」7月擴大辦理。（圖／勞動部提供）

勞動部「全時受僱勞工生活補貼計畫」7月擴大辦理。（圖／勞動部提供）

勞動部「全時受僱勞工生活補貼計畫」7月擴大辦理。（圖／勞動部提供）