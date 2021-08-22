疫情影響民眾薪資收入，勞動部規劃「全時受僱勞工生活補貼計畫」，8月23日上午10時將擴大申請，今年7月份薪資受影響者，含中高齡未能加入就業保險的再就業者皆能受惠，申請期限至9月30日為止。
勞動部說明補貼對象的四個要件：
一、4月30日有下列投保紀錄之一
1.受僱參加就業保險。
2.65歲以上，繼續受僱參加勞工保險。
3.已領過勞工保險老年給付，繼續受僱參加職業災害保險。
4.已領其他社會保險養老給付者，繼續受僱參加勞工保險或職業災害保險。
二、月投保薪資介於24000-34800元
三、110年5月、6月、7月的薪資較4月減少20%
四、薪資減少的月份當月底，需於同一雇主之投保單位加保
勞動部指出，原本5、6月份薪資受影響者於8月13日已開放申請，連同7月份擴大申請一併延長期限至110年9月30日止。欲請領民眾可參考勞動部教學影片依步驟完成線上申請，若有不便上網者，也可郵寄資料至居住地勞動力發展署分署申請。
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