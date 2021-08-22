河南省鄭州市今（22日）迎來新一輪暴雨，鄭州市氣象台下午1時30分發布暴雨紅色預警信號，同時安排23萬人緊急撤離。有市民目擊，河道水位在兩小時內升至接近行人道，更有路段淹水已及膝。鄭州市城防辦緊急通知，要求67座橋樑隧道，和23座小型鐵路橋實施交通管制。

鄭州市氣象台預估，市區等地3小時內將降雨100毫米以上雨量，並有雷暴等強對流天氣。鄭州市民描述，當日早上仍只有零星毛毛雨，但到下午1時左右，雨便愈下愈大，1小時內，附近路段兩側已有積水，路上僅有少量車輛和行人。

鑑於上月暴雨曾造成嚴重傷亡，鄭州市內各處嚴陣以待。曾出現傷亡的京廣路隧道，其淮河路段已實施交通管制、封閉隧道。各車主亦已事先把車輛停泊在高處停車場、高架橋等地，防止被淹浸及沖走。然而，從多地民眾上載的片段可見，仍有不少車輛淹水。

至於曾出現雨水倒灌，造成多人遇難的鄭州地鐵5號線，至今尚未恢復正常運作；其路面出口也已經封閉。