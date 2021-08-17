孫文學校總校長張亞中參選國民黨主席，並提出《創造兩岸和平備忘錄》，強調兩岸平等相待是促進和平的基礎，創造兩岸和平、促進兩岸融合是未來的必要路徑；雙方也認知到，備忘錄的簽署有助於未來兩岸官方正式結束敵對狀態、簽署和平協議。

《創造兩岸和平備忘錄》（草案）全文：

和平是人類的最高價値，兩岸應以和平做為推動兩岸關係之原則。由於目前兩岸仍處於敵對狀態，雙方認為，基於民族命運共同體，共同努力促使結束敵對狀態、創造兩岸和平應為兩岸的當務之急；雙方也了解到，兩岸平等相待是促進和平的基礎，創造兩岸和平、促進兩岸融合是未來的必要路徑；雙方也認知到，本備忘錄的簽署有助於未來兩岸官方正式結束敵對狀態、簽署和平協議。

基於以上認識，雙方願意達成共識如下：

第一條 （民族認同）

雙方認知到整個中國自一九四九年起處於分治狀態，但兩岸人民仍同為中華民族一份子之事實。

第二條 （主權不分裂）

雙方基於各自所屬黨章及所屬憲法，堅決反對分離主義；認識到兩岸同屬整個中國、整個中國的主權為兩岸人民所共有及共享；共同承諾不分裂整個中國的主權，並共同維護其主權及領土完整。

第三條 （治權平等分立）

雙方同意，兩岸平等相待是促進和平的基礎，未來兩岸官方簽署和平協議後，兩岸同意並尊重對方為憲政秩序主體，在平等之基礎上發展正常關係。

第四條 （不使用武力）

未來兩岸官方簽署和平協議後，兩岸同意不使用武力或以武力威脅對方，完全以和平方式解決雙方歧見，並同意台灣與台灣海峽成為兩岸和平區。

第五條 （國際參與）

未來兩岸官方簽署和平協議後，兩岸同意雙方與其他政府行為體享有官方關係，在國際組織之共同出現並不意含整個中國之分裂，並有責任共同合作，維護中華民族之整體利益。

第六條 （推動融合）

未來兩岸官方簽署和平協議後，深化交流合作，並決定在雙方同意之領域成立共同體，共同推動兩岸的融合。

第七條（互設代表處）

未來兩岸官方簽署和平協議後，兩岸同意互設常設代表處。兩岸互設代表機構以及在國際間代表性之地位與方式，將另行商定之。

第八條（對統一後政治制度安排）

雙方認識到，追求和平統一是責無旁貸的民族責任，惟對於統一後的政治安排有不同意見。中國共產黨主張「一國兩制」是統一後兩岸的政治安排；中國國民黨認為孫中山先生所主張的「天下為公」之精神是統一後應有的共同政治制度基礎。

第九條 （未來依循原則）

簽署後之備忘錄在交由雙方黨員同意後，成為兩黨推動兩岸關係之神聖原則。