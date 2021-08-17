為提供學生更多創業資源，開南大學指出，本校企業與創業管理學系推行創意、創新、創業的三創教育、更建置三創基地，結合校內外創業機構資源協助培育創業家精神及創業知能。（開南大學提供／蕭靈璽桃園傳真）

女大生李宥榆初入大學時結合攝影興趣為愛犬創立IG、臉書「柴犬Ten」粉專分享自己與愛犬的相處日常，更不時推薦寵物實用好物及寵物友善景點，隨著追蹤人數突破千人，更吸引不少企業廠商前來合作，創造「粉絲經濟」，讓年僅20歲的李宥榆也能踏入創業的行列。

就讀開南大學企業與創業管理學系3年級的李宥榆，因家中增加的新成員柴犬Ten，熱愛攝影的李宥榆特別為愛犬創立IG、臉書「柴犬Ten」粉專分享自己與愛犬的相處日常，更不時推薦寵物實用好物及寵物友善景點，細膩的取鏡以及柴犬可愛的模樣吸引了不少網友追蹤，創立僅3年，追蹤人數已達近3千人。

李宥榆說，自從經營「柴犬Ten」粉專開始接觸到寵物友善、寵物訓練等知識後，發現自己的夢想就是打造一個毛小孩和毛爸媽可以放鬆休閒的地方，為了完成夢想，李宥榆不只大量比較類似粉專版面，更特別透過獨立招生進入開南大學企業與創業管理學系就讀，增加創業相關知識。

隨者追蹤人數的增加，「柴犬Ten」粉專漸漸地受到廠商關注，甚至有寵物食品、用品廠商主動來詢問商業合作，李宥榆指出，有的廠商採以物換文的互惠方式合作，有的則提供酬金，創造「粉絲經濟」，李宥榆說，我把經營粉專當作是一種學習，和廠商合作過程中也學到很多行銷技術，強調經營粉專對未來的創業夢想是動力也是助力。

社群媒體持續發展，李宥榆指出，不同於過去，透過社群媒體可以認識很多人、事、物，別人的意見也容易取得，並強調，創業其實沒有想像中那麼困難，學校、網路都能夠提供許多資源，重點在於「想不想做」而非「做不做得到」。

為提供學生更多創業資源，開南大學指出，本校企業與創業管理學系推行創意、創新、創業的三創教育、更建置三創基地，結合校內外創業機構資源協助培育創業家精神及創業知能，並提供日間學士班獨立招生最高1萬元的入學獎學金，盼鼓勵有創業夢的普通科、職業科學生勇於追夢。