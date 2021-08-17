桃園市議會議長邱奕勝17日和多位民代視察虎頭山創新園區，了解桃園近年推動的「亞洲･矽谷計畫」及5G應用於自駕車的發展，邱奕勝表示，桃園有自己的創意、創新的基地，能培養更多年輕的人才。

虎頭山創新園區有自駕車、資安物聯網2大主軸，全區4.7公頃，首期開發面積1.8公頃，2019年6月開幕。營運商勤崴國際在去年1月取得首張自駕車試車牌，並利用5G低延遲特性，同步紅燈秒數給自駕車行車電腦，提高車輛行車安全性。

邱奕勝說，虎頭山創新園區鄰近安東新創基地、中壢區新創指揮部、新創基地，連結桃園17所大專院校及龜山、中壢、華亞等工業園區，連結桃園創新產業鏈。虎頭山創新園區也會進行第2期改善計畫，使桃園創新產業硬體設備更完善。他說，過去老舊的營區，改建為創新園區後有新的生命，且符合新時代的要求，希望能培養更多年輕優秀人才。

經濟發展局長郭裕信指出，虎頭山園區成立2年多，輔導多家廠商通過經濟部無人載具沙盒審查，目前全台灣所有的自駕車團隊，第一階段測試也都是在園區輔導上路。也有許多新創業者在創新園區萌芽，市府已輔導超過70家物聯網及車聯網相關創新產業。