南屯區永春東七路、益昌二街是無號誌路口，今天下午1時許，發生兩車碰撞的意外，造成廂型車翻車。（民眾提供）

南屯區永春東七路、益昌二街是無號誌路口，今天下午1時許，發生兩車碰撞的意外，造成廂型車翻車。（民眾提供）

58歲的許姓女子，17日下午1時許，駕駛廂型車沿南屯區益昌二街，往益文一街方向行駛；35歲的郭姓男子駕駛自小客車，沿永春東七路內側車道往永春東路方向行駛，二人行經永春東七路、益昌二街口時；因該路口為無交通號誌，兩車在路口發生碰撞，郭左前車頭撞上許女廂型車車身後，造成廂型車翻覆，肇事責任正由警方釐清中。

警方指出，中市南屯區永春東七路、益昌二街口，17日發生一起兩車在十字路口對撞的交通事故，造成廂型車翻車。消防局緊急派遣2輛救護車趕赴現場，車內受困民眾已自行脫困，並稱無受傷不願就醫。

警方調查，許女及郭男兩人都無酒精濃度，初判行經無號誌路口，未依規定讓車、減速才釀禍，詳細肇事原因，有待後續調查釐清。警方呼籲民眾開車行經無交通號誌路段，宜減速慢行，並注意兩側來車，避免超速等，以免發生車輪下的悲情，真正肇事原因，由警方調查釐清中。