T1聯盟新北中信特攻籃球隊今天(18 日)宣布，與新人選秀會第5輪指名的文化大學前鋒周承睿簽約，中信特攻總經理張樹人表示，周承睿雖然是乙組球隊出身，但擁有優異身體素質和拚勁，相信有大器晚成的潛力，也期待他在T1舞台證明自己。

身高192公分的周承睿，是名擁有機動性以及彈跳力的內線球員，新北中信特攻總教練李逸驊說：「目前國內欠缺比較高大的三、四號球員，承睿的中距離投籃手感還不錯也擁有面框能力，希望能利用他的高度，替球隊多掌握一些籃板。」

「這是一個新的開始，我想證明我能在職業賽場上展現能力。」 周承睿分享他的籃球生涯，高一才接觸正規訓練，並沒有在HBL高中籃球聯賽獲得太多發揮空間，大學加入文化後原本打算在UBA大專籃球聯賽表現天賦及鬥志，但過程卻不如預期順遂，大一遇到受傷麻煩，接下來又陸續得流感、出車禍，種種意外讓周承睿屢次在準備好發光發熱的時候，又被澆了一盆冷水。

「很感謝當時文化大學教練陳暉，在我失意的時候開導我，並提醒我要拿出野心、相信自己的能耐。」周承睿提到除了暉哥，也感謝文化總教練羅興樑，在他大三時讓他打到先發，更奠定想往職業挑戰的夢想。

選秀會第5輪獲得中信特攻青睞，周承睿表示拿到圓夢入場券就是一個全新開端，「身邊的人都認為我的條件和天分很好，對我也有不少期望，過去我都沒有做到，這次我想全力拚看看，挑戰自己的極限可以到哪。」