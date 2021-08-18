網紅鄧佳華爭議不斷，近日突然宣布找到新工作，細看竟是在台灣半導體封測大廠日月光，讓網友看了全暴動。(摘自鄧佳華IG)

頂著禿頭、暴牙，個人特色鮮明的「FBI帥哥」鄧佳華過去爭議不斷，是台灣非典型網紅之一。不過近日鄧佳華卻在社群媒體上公布他的新身份，未來他將轉戰半導體大廠「日月光集團」當作業員，讓網友都感到驚訝。對此，日月光也證實此事，表示公司對員工會一視同仁。

以「FBI帥哥」身份走紅的鄧佳華，現年27歲，昔日以負面新聞居多，服兵役時被檢測出有智能偏低情形，甚至還有著刑事紀錄在身。2013年曾揚言要炸掉總統府而遭警方逮捕，還在Facebook上發布自慰影片，結果遭到地方法院以「散布猥褻影像罪」判處拘役50天；2020年又被女網紅控訴性騷擾，遭判拘役20天。

不過鄧佳華17日在IG上宣布好消息，他PO出在日月光集團中壢廠的員工識別證，表示「新環境，要好好上班！」這消息也讓許多網友感到震驚。《ETtoday財經雲》報導，日月光集團證實，鄧佳華確實在中壢廠的生產單位擔任作業員，不過並未透露他的薪資和到職時間，但日月光強調，公司對員工都一視同仁。鄧佳華通過考試錄取的新聞曝光後，本人也興奮表示，「腳踏實地工作，才是最快樂的人生。」

根據求職平台上的職位介紹，日月光半導體中壢廠作業員經歷要求不拘，高中程度即可。月薪約27K-52K，早晚班制，早班時間為上午7時至晚上7時05分；晚班則是晚上7時到上午7時05分，上班時間12小時，不需輪班，作二休二 ，工作內容以操作機台為主。