為提升我國財務報告之審計品質，且考量採用審計品質指標(AQI)衡量審計品質已為國際趨勢，金管會發布AQI揭露架構，金管會將採二階段循序推動國內企業採用AQI，在第一階段上市櫃公司自選任112年度財務報告查核簽證會計師時，可向簽證會計師取得AQI資訊，作為評估委任或續聘任簽證會計師之參考。

金管會指出，AQI揭露架構提供一套衡量審計品質的完整且具可比性的量化指標，包括專業性、獨立性、品質控管、監督、創新能力等5大構面及13項指標，以協助企業及審計委員會於選任簽證會計師時，能更有效客觀的評估會計師事務所及查核團隊於提升審計品質的能力及承諾。

金管會表示，初期以四大聯合會計師事務所為先行對象，金管會已取得該等事務所之共識，將依金管會發布之AQI揭露架構及揭露範本，每年主動提供AQI資訊予上市櫃公司審計委員會參考。鼓勵上市櫃公司每年評估委任或續聘會計師時，依據事務所提供之AQI 資訊進行詳盡之評估，並與潛在之委任或續聘任會計師進行充分溝通與討論，俾參酌作為簽證會計師委任之參考。

到第二階段，也就是112年後，金管會將視四大聯合會計師事務所及上市櫃公司採用AQI情形及成效，適時評估中小型事務所及未上市櫃公開發行公司採用之可行性。