今年龍眼成長期，遇到嚴重乾旱，造成果粒普遍偏小，到最後階段卻又連續大豪雨，沒被大雨打落的，很多都含水過多而裂開。（大里農會提供／黃國峰台中傳真）

大里竹仔坑地區，一箱箱的龍眼準備出貨，大里果樹產銷班第7班長林調源，歡迎民眾多多購買在地品質優良的龍眼。（大里農會提供／黃國峰台中傳真）

大里竹仔坑地區是龍眼重要產區，每年到這個時候正是大豐收的月份，可卻因成長期，遇到嚴重乾旱，造成果粒普遍偏小，到最後階段卻又連續大豪雨，沒被大雨打落的，很多都含水過多而裂開，產量因而比去年減少6成，農民大嘆無奈，大里區農會賴總幹事呼籲消費者多多購買在地龍眼。

大里區農民陳四煌指出，今年遇到台灣有史以來的大乾旱，龍眼在四、五月的成長期需要水灌溉，卻遲遲盼不到老天下雨，使大部分的果樹都缺水，造成結果率不佳，果粒普遍也缺乏營養，連帶影響到收成，剝開龍眼，露出裏頭的果肉，往年到了農曆7月初時，龍眼應該要碩大飽滿，現在卻是偏小。

大里果樹產銷班第7班長林調源也表示，今年龍眼收成可以說像「洗三溫暖」，隨著氣候，心情起起伏伏，今年龍眼花大開，養蜂農民眉開眼笑，但乾旱天氣持續到5月，龍眼樹因缺水，果實長不大，農民心都涼了，好不容易等到雨來，卻又是下不停，原本以為還沒成熟的果實可能有救，沒想到不是被雨打落，就是含水量過多致裂果、黑殼。

青農廖秉弦表示，近期因豪雨打落太多龍眼，樹上好的沒剩多少，請工人1天也要花不少錢，只好自己及家人加減採收，管理6公頃多的龍眼園產量預估有三萬斤，比去年約減6成。

大里區農會總幹事賴東陽表示，龍眼營養豐富，含有鈣、磷、鐵、鉀等礦物質，與維生素B1、B2、C、胡蘿蔔素和菸鹼酸等維生素，生鮮的龍眼營養價值高，是人體攝取鐵質的最佳來源，至於龍眼乾肉，則富含磷、鉀與維生素C，無論鮮食或經過加工處理的龍眼，都是最佳的滋補食品，大里竹仔坑地區龍眼栽培以「粉殼」種為主，其口感Q，果肉甜度高，品質優良，深受各地民眾的喜愛，歡迎消費者多多購買在地品質優良的龍眼。