中國駐聯合國大使館20日消息，中國駐聯合國大使戴兵在恐怖行為威脅國際和平與安全問題安全理事會公開會發言表示，阿富汗絕不能再度成為恐怖分子天堂。他說，中方將繼續積極參與聯合國、上海合作組織和全球反恐論壇等反恐合作，同各方在反恐情報交流、打擊恐怖融資、跨國有組織犯罪和網路恐怖主義等領域加強交流合作，共同應對恐怖主義威脅，維護世界和平與穩定。

會議由印度外長蘇傑生主持，副祕書長沃倫科夫、執行主任科尼茲進行通報，並遨阿富汗民間社會代表莫拉迪安發言。

戴兵指出，再過幾天就是9·11事件20周年。正如祕書長報告指出，今年上半年以來，「伊斯蘭國」在伊拉克、敘利亞等地重整旗鼓，向非洲地區進一步滲透，為各地恐怖組織提供資金支持，各類恐怖襲擊事件時有發生。新冠肺炎疫情加劇經濟社會挑戰，可能帶來恐怖主義新一輪回潮。中方支持安理會反恐委員會、反恐執行局和聯合國反恐辦加強協調，幫助非洲國家加強反恐能力建設。

戴兵強調，打擊恐怖主義必須要摒棄「雙重標準」。打擊恐怖主義不能以意識形態劃線，中方堅決反對將恐怖主義與特定國家、政府、民族或宗教掛鉤，也反對打著保護少數民族和宗教自由的幌子放任恐怖組織滋生發展和暴力襲擊。

戴兵稱，打擊恐怖主義要結合新形勢、突出重點。要高度警惕恐怖勢力利用新冠疫情煽動恐怖活動，著力解決恐怖分子濫用互聯網和新興技術、恐怖融資管道多元化、與有組織犯罪合流等突出問題。大量外國恐怖作戰人員長期滯留敘利亞、伊拉克等國，日益成為巨大安全隱患，應盡早形成解決思路，妥善推進遣返。

戴兵說，莫拉迪重點談到阿富汗反恐形勢。阿富汗反恐戰爭20年來，不僅沒有消除恐怖主義威脅，阿境內的恐怖組織從個位數增加到20多個，外國恐怖分子近1萬人。安理會1267、1988委員會監測小組今年以來接連發佈報告，指出「伊斯蘭國」、「基地」組織、「東伊運」、「巴基斯坦塔利班」等恐怖組織在阿境內滋生聚集。

戴兵強調，當前阿富汗局勢出現重大變化，恐怖組織很有可能趁亂坐大。阿富汗絕不能再度成為恐怖分子天堂，希望塔利班徹底切斷同一切恐怖組織的聯繫。各國應根據國際法和安理會決議，合作打擊一切恐怖主義，為阿富汗帶去和平希望。