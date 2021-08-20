江啟臣表態願親征2022 朱立倫：總教練兼投手不一定公平

前新北市長朱立倫（中）20日表示，黨主席扮演的是總教練的角色，推出最強候選人是必要的責任。（范揚光攝）

前新北市長朱立倫（左）20日表示，黨主席扮演的是總教練的角色，推出最強候選人是必要的責任。（范揚光攝）

前新北市長朱立倫（左）20日表示，黨主席扮演的是總教練的角色，推出最強候選人是必要的責任。（范揚光攝）

國民黨主席選戰激烈，現任主席江啟臣喊話願在2022御駕親征。對此，黨主席候選人朱立倫表示，黨主席就是總教練，他會做好總教練，全力派出最強的名單，如果參選就會分心，不適合也不公平。他更意有所指地說，「我也希望將來有機會他(江啟臣)能好好的歷練，有其他的機會發揮。」

現任國民黨主席江啟臣表示，他願在2022年挑戰艱困選區。面對下屆主席在2022的角色分際，參選國民黨主席的朱立倫今天表示，他把自己定位得很清楚，黨主席就是總教練的角色，而他就是會做好總教練，全力推派最強的名單、最適當的候選人，讓國民黨的戰力能發揮出來。

朱立倫進一步說，江啟臣是好人才，也是國民黨未來的重要人才，尤其過去這段時間歷經黨主席、立委，在台中選區與黨中央都非常的辛苦，「我也希望將來有機會他能好好的歷練，有其他的機會發揮。」

被問到江啟臣適合哪個選區？朱立倫說，現在還是主席的選舉，「我只能說，朱立倫當主席就是總教練的角色，把優秀人才派到最適合的角色。」

至於「總教練」是否適合兼任「打擊者」？朱立倫明確地說，他覺得這樣不適合，兼任打擊或一壘總是會分心，也不一定公平，因此最好的調度就是把最好的人才派上陣。